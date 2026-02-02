Скидки
Олимпиада 2026

«Правила были жестокими». Фристайлистка Анастасия Таталина не выступит на Олимпиаде-2026

«Правила были жестокими». Фристайлистка Анастасия Таталина не выступит на Олимпиаде-2026
Российская фристайлистка Анастасия Таталина объяснила, почему не выступит на Олимпийских играх — 2026 в Италии, несмотря на получение нейтрального статуса.

«Я не приму участия на Олимпийских играх. И это разбивает мне сердце. После всего, через что я прошла, это стало самым трудным для принятия. Правила квалификации были жестокими. Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, на которые я была допущена. После четырёхлетнего запрета эти условия были практически невыполнимы.

Условия отбора несправедливы, в то время как у других спортсменов было два полных года на квалификацию, мне дали всего один месяц и только два этапа Кубка мира, чтобы показать свой уровень. В тот момент я сделала всё возможное и показала достойную программу. Печально, что не будет возможности показать свою олимпийскую программу, которую я готовила.

Это был сложный период. Система отбора, созданная для спортсменов с нейтральным статусом, невыполнима.
Я благодарна своей семье, друзьям и спонсорам. Спасибо вам за то, что вы были рядом, за финансовую, моральную и эмоциональную поддержку, и за то, что помогали мне двигаться дальше, верили в меня.

Эта глава причиняет глубокую боль, но это не конец моей истории. Я иду дальше», — написала Таталина на личной странице в социальных сетях.

