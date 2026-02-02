Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин поделился ожиданиями от своего выступления на ОИ-2026

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин прибыл в Италию, где выступит на Олимпийских играх 2026 года. Спортсмен поделился первыми впечатлениями.

«Это мои первые Олимпийские игры, поэтому я с нетерпением жду этого. Я хочу показать такое выступление, которое запомнится людям. В моей семье два олимпийца, и я чувствую себя по-настоящему польщённым тем, что могу пойти по тому же пути», — приводит слова Малинина TheIliaSociety.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

