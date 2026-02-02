Видео с олимпийской хоккейной арены в Милане за четыре дня до старта турнира

Появилось видео с олимпийской хоккейной арены в Милане. Видеозапись произведена 1 февраля 2026 года. Несколько трибун не успели достроить к соревнованиям, на их месте располагаются временные сиденья, отличающиеся по цвету от основной массы сидений. 5 февраля на арене пройдут первые матчи женского олимпийского турнира по хоккею.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля, будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины).

11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет. Последний раз игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде ещё в 2014 году в Сочи.