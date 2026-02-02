Скидки
«Повсюду строительные материалы и мусор». BBC — о состоянии олимпийской арены в Милане

«Повсюду строительные материалы и мусор». BBC — о состоянии олимпийской арены в Милане
Организаторы зимних Олимпийских игр признали, что новая хоккейная арена в Милане не будет достроена к первому матчу Игр, но они «абсолютно уверены», что все запланированные матчи будут сыграны там, сообщает BBC Sport.

Большинство дорог вокруг арены остаются перекрытыми, а внутри здания повсюду валяются строительные материалы и мусор. Многие зоны арены, включая VIP-ложи, киоски с едой и напитками не достроены, а в пресс-зоне нет сидений. Хотя основные элементы, такие как электричество и водопровод, функционируют, лифты и туалеты остаются покрытыми полиэтиленовой плёнкой и выглядят неопрятно.

«Завершены ли все помещения на этом стадионе? Нет. Есть ли всё необходимое для проведения матчей? Нет. Всё, что находится на виду у публики, будет в отличном состоянии. Будут ли ещё проводиться работы? Да, будет уборка, безусловно. Работы всё ещё ведутся, как вы говорите, в бешеном темпе, но цель — сделать это место великолепным», — цитирует исполнительного директора Международного олимпийского комитета Кристофа Дюби BBC Sport.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля, будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины).

Видео
Видео с олимпийской хоккейной арены в Милане за четыре дня до старта турнира
