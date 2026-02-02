Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

В среду, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся зимние Олимпийские игры 2026. Официальное открытие соревнований запланировано на 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких состязаний Олимпийских игр — 2026. Полное расписание Игр доступно на официальном сайте соревнований.

Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований:

Биатлон

8 февраля, воскресенье:

16:05. Смешанная эстафета 4,6 км

10 февраля, вторник:

15.30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

11 февраля, среда:

16:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

13 февраля, пятница:

16:00. Мужчины. Спринт 10 км

14 февраля, суббота:

16:00. Женщины. Спринт 7,5 км

15 февраля, воскресенье:

13:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

16:45. Женщины. Гонка преследования 10 км

17 февраля, вторник:

16:30. Мужчины. Эстафета 4,7,5 км

18 февраля, среда:

16:45. Женщины. Эстафета 4,6 км

20 февраля, пятница:

16:15. Мужчины. Масс-старт 15 км

21 февраля, суббота:

16.15. Женщины. Масс-старт 12,5 км

Фигурное катание

6 февраля, пятница:

11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец

13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа

15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа

7 февраля, суббота:

21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа

00:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольная программа

8 февраля, воскресенье:

21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа

22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа

23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

9 февраля, понедельник:

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец

10 февраля, вторник:

20:30. Мужчины. Короткая программа

11 февраля, среда:

21:30. Танцы на льду. Произвольная программа

13 февраля, пятница:

21:00. Мужчины. Произвольная программа

15 февраля, воскресенье:

21:45. Пары. Короткая программа

16 февраля, понедельник:

22:00. Пары. Произвольная программа

17 февраля, вторник:

20:45. Женщины. Короткая программа

19 февраля, четверг:

21:00. Женщины. Произвольная программа

Хоккей

19 февраля, четверг:

16:40. Женщины. Матч за 3-е место

21:10. Женщины. Финал

21 февраля, суббота:

22:40. Мужчины. Матч за 3-е место

22 февраля, воскресенье:

16:10. Мужчины. Финал

Шорт-трек

10 февраля, вторник:

14:48. Смешанная эстафета. Финал B

14:56. Смешанная эстафета. Финал А

12 февраля, четверг:

23:26. Женщины. 500 м. Финал B

23:31. Женщины. 500 м. Финал А

23:37. Мужчины. 1000 м. Финал B

23:43. Мужчины. 1000 м. Финал А

15 февраля, воскресенье:

0:27. Мужчины. 1500 м. Финал В

0:34. Мужчины. 1500 м. Финал А

16 февраля, понедельник:

14:36. Женщины. 1000 м. Финал B

14:42. Женщины. 1000 м. Финал А

18 февраля, среда:

22:50. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал В

22:59. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал А

23:21. Мужчины. 500 м. Финал В

23:29. Мужчины. 500 м. Финал А

20 февраля, пятница:

23:17. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал В

23:29. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал А

23:56. Женщины. 1500 м. Финал В

0:03. Женщины. 1500 м. Финал А

Лыжные гонки

7 февраля, суббота:

15:00. Женщины. Скиатлон, 10 км + 10 км

8 февраля, воскресенье:

14:30. Мужчины. Скиатлон, 10 км + 10 км

10 февраля, вторник:

11:15. Женщины. Спринт, классический стиль — квалификация / финал

11:55. Мужчины. Спринт, классический стиль — квалификация / финал

12 февраля, четверг:

15:00. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль

13 февраля, пятница:

13:45. Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль

14 февраля, суббота:

14:00. Женщины. Эстафета, 4х7,5 км

15 февраля, воскресенье:

14:00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

18 февраля, среда:

11:45. Женщины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация / финал

12:15. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация / финал

21 февраля, суббота:

13:00. Мужчины. 50 км, масс-старт, классический стиль

22 февраля, воскресенье:

12:00. Женщины. 50 км, масс-старт, классический стиль

Сноуборд

7 февраля, суббота:

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал

8 февраля, воскресенье:

15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал

15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

9 февраля, понедельник:

21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал

12 февраля, четверг:

15:30. Мужчины. Кросс. Финал

21:30. Женщины. Хаф-пайп. Финал

13 февраля, пятница:

15:30. Женщины. Кросс. Финал

21:30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал

15 февраля, воскресенье:

15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал

17 февраля, вторник:

15:00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал

18 февраля, среда:

15:00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал

Ски-альпинизм

19 февраля, четверг:

14:55. Мужчины. Спринт. Финал

14:55. Женщины. Спринт. Финал

21 февраля, суббота:

15:30. Смешанная эстафета

Скелетон

12 февраля, четверг:

11:30. Мужчины. Заезд 1

13:08. Мужчины. Заезд 2

13 февраля, пятница:

18:00. Женщины. Заезд 1

19:48. Женщины. Заезд 2

21:30. Мужчины. Заезд 3

23:05. Мужчины. Заезд 4

14 февраля, суббота:

20:00. Женщины. Заезд 3

21:44. Женщины. Заезд 4

15 февраля, воскресенье:

20:00. Командные соревнования