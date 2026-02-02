Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

В среду, 4 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся зимние Олимпийские игры 2026. Официальное открытие соревнований запланировано на 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких состязаний Олимпийских игр — 2026. Полное расписание Игр доступно на официальном сайте соревнований.
Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований:
Биатлон
8 февраля, воскресенье:
16:05. Смешанная эстафета 4,6 км
10 февраля, вторник:
15.30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
11 февраля, среда:
16:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
13 февраля, пятница:
16:00. Мужчины. Спринт 10 км
14 февраля, суббота:
16:00. Женщины. Спринт 7,5 км
15 февраля, воскресенье:
13:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
16:45. Женщины. Гонка преследования 10 км
17 февраля, вторник:
16:30. Мужчины. Эстафета 4,7,5 км
18 февраля, среда:
16:45. Женщины. Эстафета 4,6 км
20 февраля, пятница:
16:15. Мужчины. Масс-старт 15 км
21 февраля, суббота:
16.15. Женщины. Масс-старт 12,5 км
Фигурное катание
6 февраля, пятница:
11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец
13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа
15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа
7 февраля, суббота:
21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа
00:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольная программа
8 февраля, воскресенье:
21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа
22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
9 февраля, понедельник:
21:20. Танцы на льду. Ритм-танец
10 февраля, вторник:
20:30. Мужчины. Короткая программа
11 февраля, среда:
21:30. Танцы на льду. Произвольная программа
13 февраля, пятница:
21:00. Мужчины. Произвольная программа
15 февраля, воскресенье:
21:45. Пары. Короткая программа
16 февраля, понедельник:
22:00. Пары. Произвольная программа
17 февраля, вторник:
20:45. Женщины. Короткая программа
19 февраля, четверг:
21:00. Женщины. Произвольная программа
Хоккей
19 февраля, четверг:
16:40. Женщины. Матч за 3-е место
21:10. Женщины. Финал
21 февраля, суббота:
22:40. Мужчины. Матч за 3-е место
22 февраля, воскресенье:
16:10. Мужчины. Финал
Шорт-трек
10 февраля, вторник:
14:48. Смешанная эстафета. Финал B
14:56. Смешанная эстафета. Финал А
12 февраля, четверг:
23:26. Женщины. 500 м. Финал B
23:31. Женщины. 500 м. Финал А
23:37. Мужчины. 1000 м. Финал B
23:43. Мужчины. 1000 м. Финал А
15 февраля, воскресенье:
0:27. Мужчины. 1500 м. Финал В
0:34. Мужчины. 1500 м. Финал А
16 февраля, понедельник:
14:36. Женщины. 1000 м. Финал B
14:42. Женщины. 1000 м. Финал А
18 февраля, среда:
22:50. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал В
22:59. Женщины, эстафета. 3000 м. Финал А
23:21. Мужчины. 500 м. Финал В
23:29. Мужчины. 500 м. Финал А
20 февраля, пятница:
23:17. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал В
23:29. Мужчины, эстафета. 5000 м. Финал А
23:56. Женщины. 1500 м. Финал В
0:03. Женщины. 1500 м. Финал А
Лыжные гонки
7 февраля, суббота:
15:00. Женщины. Скиатлон, 10 км + 10 км
8 февраля, воскресенье:
14:30. Мужчины. Скиатлон, 10 км + 10 км
10 февраля, вторник:
11:15. Женщины. Спринт, классический стиль — квалификация / финал
11:55. Мужчины. Спринт, классический стиль — квалификация / финал
12 февраля, четверг:
15:00. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль
13 февраля, пятница:
13:45. Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль
14 февраля, суббота:
14:00. Женщины. Эстафета, 4х7,5 км
15 февраля, воскресенье:
14:00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
18 февраля, среда:
11:45. Женщины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация / финал
12:15. Мужчины. Командный спринт, свободный стиль — квалификация / финал
21 февраля, суббота:
13:00. Мужчины. 50 км, масс-старт, классический стиль
22 февраля, воскресенье:
12:00. Женщины. 50 км, масс-старт, классический стиль
Сноуборд
7 февраля, суббота:
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал
8 февраля, воскресенье:
15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал
9 февраля, понедельник:
21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал
12 февраля, четверг:
15:30. Мужчины. Кросс. Финал
21:30. Женщины. Хаф-пайп. Финал
13 февраля, пятница:
15:30. Женщины. Кросс. Финал
21:30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал
15 февраля, воскресенье:
15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал
17 февраля, вторник:
15:00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал
18 февраля, среда:
15:00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал
Ски-альпинизм
19 февраля, четверг:
14:55. Мужчины. Спринт. Финал
14:55. Женщины. Спринт. Финал
21 февраля, суббота:
15:30. Смешанная эстафета
Скелетон
12 февраля, четверг:
11:30. Мужчины. Заезд 1
13:08. Мужчины. Заезд 2
13 февраля, пятница:
18:00. Женщины. Заезд 1
19:48. Женщины. Заезд 2
21:30. Мужчины. Заезд 3
23:05. Мужчины. Заезд 4
14 февраля, суббота:
20:00. Женщины. Заезд 3
21:44. Женщины. Заезд 4
15 февраля, воскресенье:
20:00. Командные соревнования