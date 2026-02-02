Лыжные гонки, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры
В субботу, 7 февраля, начинаются соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде выступят два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Расписание соревнований (время — мск):
7 февраля, суббота
- 15:00. Скиатлон, женщины. 10 км+10 км.
8 февраля, воскресенье
- 15:00. Скиатлон, мужчины, 10 км+10 км.
10 февраля, вторник
- 11:15. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация.
- 11:55. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация.
- 13:45. Спринт, классический стиль, женщины. Финалы.
- 14:15. Спринт, классический стиль, мужчины. Финалы.
12 февраля, четверг
- 15:00. Разделка, свободный стиль, женщины. 10 км.
13 февраля, пятница
- 13:45. Разделка, свободный стиль, мужчины. 10 км.
14 февраля, суббота
- 14:00. Эстафета, женщины. 4х7,5 км.
15 февраля, воскресенье
- 14:00. Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.
18 февраля, среда
- 11:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация.
- 12:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация.
- 13:45. Командный спринт, свободный стиль, женщины. Финал.
- 14:15. Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Финал.
21 февраля, суббота
- 13:00. Масс-старт, классический стиль, мужчины. 50 км.
22 февраля, воскресенье
- 12:00. Масс-старт, классический стиль, женщины. 50 км.
