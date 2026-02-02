Норвежский журналист выделил конкурентов Клебо на ОИ-2026, упомянув Коростелёва

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказался о перспективах норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх — 2026.

– Судя по последним гонкам, Йоханнес Клебо выглядит просто пугающе сильным. Не мог ли он допустить ошибку с ранним выходом на пик формы?

– Не думаю. Но Клебо выглядит даже сильнее, чем я ожидал. То, что мы видели в его исполнении в последних гонках – нечто из ряда вон выходящее. Йоханнес сильнее, чем в прошлом году, когда он взял шесть золотых медалей на чемпионате мира в Тронхейме. Думаю, это устрашающе для всех соперников.

Мартин Нюэнгет и Маттис Стенсхаген будут представлять для Клебо небольшую угрозу в скиатлоне; Ийво Нисканен, Харальд Амундсен и Эмиль Иверсен попробуют сбросить его в гонке на 50 км. Но лишь в коньковой разделке на 10 км я вижу реальную конкуренцию для Йоханнеса. Там побежит Эйнар Хедегарт, это его гонка. Но опасность для Клебо может исходить в том числе и от того же Стенсхагена, и даже, возможно, от Савелия Коростелёва, — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.