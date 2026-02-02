Скидки
Олимпиада 2026

Крамер назвал гонку, в которой Коростелёв и Непряева могут преподнести сюрприз на ОИ-2026

Бывший тренер сборной России, ныне работающий в национальной команде Италии, Маркус Крамер считает, что российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева способны удивить в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я уверен, что они очень хорошо выступят на Олимпийских играх. Но завоевать медаль будет очень сложно. Тем не менее Савелий и Дарья могут преподнести большой сюрприз в скиатлоне», — приводит слова Крамера «Спорт-экспресс».

Олимпийские скиатлоны пройдут на дистанции 10 км классикой, 10 км свободным стилем. Женская гонка пройдёт 7 февраля (начало — в 15:00 мск), мужская — 8 февраля (15:00 мск).

