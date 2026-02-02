Церемония открытия Олимпиады 2026: где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры 2026. Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск. Прямую трансляцию этого события в России обещает показать сервис Okko.

Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Однако режиссёры решили использовать сразу несколько локаций. Парады спортсменов пройдут сразу в нескольких городах: и в Кортина-д’Ампеццо, и в Предаццо, и в Ливиньо. Это сделано для удобства спортсменов, которые из-за плотного календаря не смогут присутствовать в столице моды. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.