Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026
В воскресенье, 8 февраля, начинаются соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. На Олимпиаде не выступят российские и белорусские биатлонисты.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований (время — мск):

8 февраля, воскресенье

  • 16:05. Смешанная эстафета, 4х6 км.

10 февраля, вторник

  • 15:30. Индивидуальная гонка, мужчины. 20 км.

11 февраля, среда

  • 16:15. Индивидуальная гонка, женщины. 15 км.

13 февраля, пятница

  • 16:00. Спринт, мужчины. 10 км.

14 февраля, суббота

  • 16:45. Спринт, женщины. 7,5 км.

15 февраля, воскресенье

  • 13:15. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км.
  • 16:45. Гонка преследования, женщины. 10 км.

17 февраля, вторник

  • 16:30. Эстафета, мужчины. 4х7,5 км.

18 февраля, среда

  • 16:45. Эстафета, женщины. 4х6 км.

20 февраля, пятница

  • 16:15. Масс-старт, мужчины. 15 км.

21 февраля, суббота

  • 16:15. Масс-старт, женщины. 12,5 км.
