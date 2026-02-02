Член Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2026

Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск.

Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Однако режиссёры решили использовать сразу несколько локаций. Парады спортсменов пройдут сразу в нескольких городах: и в Кортина-д’Ампеццо, и в Предаццо, и в Ливиньо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.