Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпийские игры 2026 года. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Фото: страница Евгения Кошкина в социальных сетях

Соревнования пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Однако режиссёры решили использовать сразу несколько локаций. Парады спортсменов пройдут сразу в нескольких городах: и в Кортина-д’Ампеццо, и в Предаццо, и в Ливиньо.