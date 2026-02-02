Илья Малинин надел коньки со шнурками как у Александра Овечкина на тренировке перед ОИ

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию представитель США Илья Малинин провёл тренировку в преддверии Олимпийских игр 2026 года. На ней он появился в коньках со шнурками как у российского хоккеиста Александра Овечкина.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На соревнованиях выступят два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.