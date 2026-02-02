Легков назвал критерий, по которому ОИ-2026 для российских лыжников станут успешными

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков назвал критерий, по которому Олимпийские игры 2026 года, которые 6 февраля начнутся в Италии, для российских лыжников станут успешными.

«Успех – взять медаль на Олимпиаде. Они оба максималисты. И шанс на это есть. Но не буду расписывать, где и почему будут эти шансы. Нужно просто дождаться их гонок. На даже если не будет медалей, неудачей это назвать нельзя. Просто очень хочется, чтобы ребята добрались до медалей, желаю им этого от всего сердца. И пусть им хоть немного повезёт», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.