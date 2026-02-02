В сборной Австралии вспышка коронавируса перед ОИ-2026, известны меры предотвращения

Члены обслуживающего персонала сборной Австралии сдали несколько положительных тестов на коронавирус в преддверии Олимпийских игр — 2026 в Италии, которые стартуют 6 февраля. Об этом сообщает Daily Mail.

Ни у одного из спортсменов заражения не выявлено. Принимаются меры для предотвращения возможного распространения инфекции, о чём заявила глава австралийской делегации Алиса Кэмплин.

«В австралийской команде действуют медицинские протоколы на случай любых инфекционных заболеваний, и это стандартные рабочие процедуры для условий высокого уровня подготовки, которые соблюдаются. Подобные протоколы действовали и на предыдущих Олимпийских играх. Разработаны альтернативные планы для тех, кто должен прибыть в течение ближайших 48 часов», — приводит слова Кэмплин источник.