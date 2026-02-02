Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В НХЛ высказались о нынешнем состоянии арены для Олимпиады-2026

В НХЛ высказались о нынешнем состоянии арены для Олимпиады-2026
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о состоянии олимпийской арены в Милане перед стартом соревнований. Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля.

— Видел информацию, что арена в Италии не будет полностью готова к старту Олимпиады. В НХЛ обеспокоены нынешним состоянием стадиона?
— Мы довольны, что каток пригоден для проведения олимпийского турнира, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет. Последний раз игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде ещё в 2014 году в Сочи.

Материалы по теме
Видео
Видео с олимпийской хоккейной арены в Милане за четыре дня до старта турнира
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android