В НХЛ высказались о нынешнем состоянии арены для Олимпиады-2026

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о состоянии олимпийской арены в Милане перед стартом соревнований. Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля.

— Видел информацию, что арена в Италии не будет полностью готова к старту Олимпиады. В НХЛ обеспокоены нынешним состоянием стадиона?

— Мы довольны, что каток пригоден для проведения олимпийского турнира, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет. Последний раз игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде ещё в 2014 году в Сочи.