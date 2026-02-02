Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

В руководстве НХЛ подтвердили участие хоккеистов лиги в Олимпийских играх

Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига приняла финальное решение по участию хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх 2026 года.

— Приняла ли НХЛ финальное решение о поездке на Олимпиаду-2026?
— Да, мы поедем на турнир, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 5 по 22 февраля. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии. Это будет первая Олимпиада с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет с ОИ-2014 в Сочи.

