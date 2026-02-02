Мартен Фуркад раскритиковал большое расстояние между объектами на Олимпийских играх — 2026

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад подверг критике отдалённость спортивных объектов на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

«Концепция рассредоточенных объектов создаёт дополнительные ограничения. Это могут быть логистические ограничения, операционные ограничения или даже ограничения для самих спортсменов. Опыт участия в таких Играх отличается.

Убеждён, что существует золотая середина между сильно рассредоточенной Олимпиадой и Играми, где всё строится с нуля, как это было в некоторые годы. Думаю, с Играми в Италии и Олимпиадой-2030 во французских Альпах мы раздвинули границы того, что считается приемлемым. Уверен, впоследствии эта концепция будет изменена, что позволит вернуть спортсменов в центр проекта и даст им возможность получить олимпийский опыт, отличающийся от чемпионатов мира», — приводит слова Фуркада RMC Sport.