Глава МОК Кирсти Ковентри ответила на вопрос о полноценном возвращении россиян

Глава МОК Кирсти Ковентри ответила на вопрос о полноценном возвращении россиян
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ответила на вопрос о полноценном возвращении российских спортсменов на пресс-конференции в преддверии Олимпийских игр 2026 года.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — заявила Ковентри на пресс-конференции.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

