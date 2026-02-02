Скидки
МОК попросил украинских спортсменов не устраивать протесты на Олимпиаде-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) попросили украинских спортсменов не устраивать протестов против российских атлетов и на политические темы во время Олимпийских игр — 2026.

— К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили на Олимпийские игры. Чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде.

— Это именно от МОК кто-то обращался?
— Да, именно от МОК. Скажем так, они контактировали с украинской стороной относительно возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию, — приводит слова Гераскевича «Главком».

Олимпада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии. На соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов из семи разных видов спорта.

