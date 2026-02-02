Член олимпийской сборной Италии по биатлону сдала положительный тест на допинг

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительную допинг-пробу на запрещённое вещество в преддверии домашней Олимпиады-2026. Об этом сообщает La Repubblica.

В организме спортсменки был обнаружен препарат летрозол, который используется для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного анаболическими стероидами. Как сообщает источник, Пасслер сдала тест во внесоревновательный период.

Ребекке Пасслер 24 года. Её лучшим результатом на Кубке мира является 11-е место в личной гонке, она была названа участником олимпийского состава сборной Италии. Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.