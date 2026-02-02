Лев XIV призвал мировых лидеров к перемирию в преддверии Олимпиады-2026

Папа римский Лев XIV призвал мировых лидеров воспользоваться Олимпийскими играми в Италии для перемирия.

«Получил глубоко тревожные новости об увеличении напряженности между Кубой и Соединенными Штатами Америки, двумя соседними странами. Повторяю послание кубинских епископов, предлагая всем ответственным сторонам содействовать искреннему и эффективному диалогу, чтобы избежать насилия и любых действий, которые могли бы усилить страдания кубинского народа», — написал Папа римский на своей странице в социальных сетях.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов.