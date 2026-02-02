Скидки
Экс-игрок СКА Микко Лехтонен и лыжница Криста Пярмякоски — знаменосцы Финляндии на ОИ-2026

Защитник сборной Финляндии, олимпийский чемпион и чемпион мира Микко Лехтонен, ранее выступавший за СКА, и многократный призёр Олимпийских игр, лыжница Криста Пярмякоски будут знаменосцами Финляндии на церемонии открытия ОИ-2026 в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета страны.

«Достаточно взглянуть на имена тех, кому было разрешено нести финский флаг на предыдущих Играх, чтобы понять, насколько это здорово. Для меня большая честь нести этот флаг, я горжусь тем, что представляю Финляндию на Олимпийских играх. Будем надеяться на успех всей команды», — заявил Лехтонен.

«Маленькая спортсменка Криста мечтала быть знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр. Поэтому мне не пришлось долго раздумывать над ответом, когда меня спросили. Это почётная миссия, и я с гордостью буду нести финский флаг. Это последняя Олимпиада в моей карьере, благодарна за оказанную мне честь», — сказала Пярмякоски.

Для Лехтонена эти Олимпийские игры станут третьими в его карьере, а Пярмякоски выступит на своей пятой Олимпиаде.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо состоится в пятницу, 6 февраля. Главное событие церемонии открытия состоится на стадионе «Сан Сиро» в Милане, но спортсмены также примут участие в мероприятиях открытия на других площадках.

