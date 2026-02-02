Скидки
Илья Малинин будет носить на Олимпиаде-2026 шнурки, подаренные Александром Овечкиным

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин будет носить на Олимпийских играх — 2026 в соревновательных коньках шнурки, подаренные капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» российским хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом в соцсети сообщил журналист Девин Эру со ссылкой на слова самого фигуриста.

Ранее Малинин был замечен на тренировке в преддверии Олимпийских игр с жёлтыми шнурками, в таких же обычно присутствует на игровом льду Овечкин.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля в Милане. Малинин является главным претендентом на победу в личном турнире в мужском одиночном катании на Играх.

