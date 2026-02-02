Илья Малинин продемонстрировал четверной аксель на тренировке перед Олимпиадой-2026

Двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель финала Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин исполнил четверной аксель на тренировке перед Олимпийскими играми — 2026, которые пройдут в Италии. Видео с исполненным прыжком опубликовал у себя на странице в соцсети продюсер ледовых шоу и агент Малинина Ари Закарян.

Четверной аксель на данный момент считается наиболее сложным прыжком в фигурном катании. 21-летний Илья Малинин является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить этот элемент на международных соревнованиях.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля. На предстоящих Играх Малинин является главным претендентом на завоевание золотой медали в личном турнире среди мужчин.