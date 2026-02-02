Скидки
Олимпиада 2026

Стеллато-Дудек/Дешам снялись с командного турнира Олимпиады-2026 из-за травмы партнёрши

Стеллато-Дудек/Дешам снялись с командного турнира Олимпиады-2026 из-за травмы партнёрши
Комментарии

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, выступающие в парном катании, снялись с командного турнира Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщил аккаунт CBC Olympics в соцсети.

Источник заявляет, что партнёрша получила травму на тренировке в Канаде. Также под вопросом стоит участие спортсменов в личном турнире на Олимпийских играх.

Журналист Девин Эру у себя на странице в соцсети сообщил, что Стеллато-Дудек и Дешама в командном турнире заменят Лия Перейра и Треннт Мишо.

42-летняя Стеллато-Дудек — одна из самых возрастных участниц Олимпиады. В 2024 году, в возрасте 40 лет, она выиграла чемпионат мира по фигурному катанию. Также спортсменка исполняет в короткой программе сальто.

Командный турнир по фигурному катанию начнётся в день открытия Олимпиады, 6 февраля. Россияне не выступят в нём, так как на Играх будут присутствовать представители только одиночного катания в нейтральном статусе.

