«Это возмутительно». Дюамель — о проблемах Сабате с авторскими правами перед ОИ

Олимпийская чемпионка — 2018 в командных соревнованиях канадская фигуристка Меган Дюамель отреагировала на новость о том, что испанскому фигуристу Томас-Льоренсу Гуарино Сабате накануне Олимпийских игр в Италии запретили использовать музыку к своей короткой программе из мультфильмов «Гадкий я» и «Миньоны».

Ранее фигурист опубликовал в соцсети сообщение, что, несмотря на прохождение всех процедур согласования музыки и участия в соревнованиях с этой программой, прямо перед Олимпиадой он получил запрет на её использование.

«Это огромная проблема! Он получил олимпийскую квоту в марте. И он весь сезон соревновался с этой программой. Почему ему лишь за неделю до Олимпиады сказали, что он не может использовать её? Что происходит? Это возмутительно и несправедливо по отношению к спортсменам», — написала Дюамель у себя на странице в соцсети.

Олимпиада в Италии начнётся 6 февраля.