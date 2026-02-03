«Мы расслабились». Лучшая нападающая турнира «Локоволей» — о поражении в финале

Лучший бомбардир суперфинала и лучшая нападающая «Локоволей-2025» Милана Минаева, выступающая на позиции доигровщицы в команде Калининградской области, назвала причину поражения в финале турнира.

Матч завершился на тай-брейке со счётом 2:1 (26:28, 25:18, 16:14) в пользу Челябинской области.

«Какой момент стал переломным? Думаю, во второй партии, когда уже сделали достаточно большой отрыв, мы расслабились и дали Челябинску догнать нас.

Но я хочу сказать своей команде, несмотря на результат, какой бы он ни был, мы всё равно остаёмся командой. Я вас очень люблю.

Что запомнилось в Минске? Думаю, что полуфинальные и финальные матчи. И ещё очень понравился поход в музей, было интересно. Здесь очень атмосферно, хорошая организация», – сказала Минаева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.