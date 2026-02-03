Скидки
Олимпиада 2026

Команда Японии намерена побить рекорд Олимпиады-2022 по количеству выигранных медалей

Команда Японии планирует побить рекорд по количеству суммарно выигранных на Олимпиаде-2022 в Пекине медалей на предстоящих Играх в Италии. Об этом сообщил глава олимпийской сборной Японии Хидехито Ито.

«Мы получили много очень обнадёживающей информации, поэтому считаю, что есть все основания для оптимизма.

Считаем, что хорошие результаты будут тогда, когда спортсмены смогут показать себя с лучшей стороны. Мы хотели бы сделать всё возможное для поддержки спортсменов, чтобы они смогли выиграть больше медалей и превзойти лучший результат предыдущих зимних Олимпийских игр в Пекине», — цитирует Ито Reuters.

Олимпиада-2026 начнётся в Милане 6 февраля.

