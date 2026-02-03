Скидки
«Нужно время, чтобы разобраться». Ковентри — о главе оргкомитета ОИ-2028 в файлах Эпштейна

Кирсти Ковентри
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о попадании главы организационного комитета ОИ-2028 Кейси Вассермана в документы скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Ковентри также прокомментировала присутствие в Италии Службы иммиграционного контроля США (ICE).

«Я думаю, всё, что отвлекает от этих Игр, — это печально, не так ли? За многие годы мы поняли, что перед Олимпиадами всегда возникает что-то, что выходит на первый план: проблемы сообществ, вирус Зика, COVID-19. Но меня вдохновляет то, что, когда начинается церемония открытия и спортсмены выходят на старт, мир вдруг вспоминает магию и дух Олимпийских игр.

Мы внимательно следим за медиа и понимаем, что появились новые сообщения. Нам нужно время, чтобы разобраться в информации», — приводит слова Ковентри Inside the Games.

