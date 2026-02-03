Фото: Илья Малинин тренируется перед Олимпиадой-2026 в шнурках от Александра Овечкина

Американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин провёл тренировку перед стартом Олимпийских игр — 2026 в шнурках капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в Италии с 6 по 22 февраля. Илья Малинин является главным претендентом на победу в личном турнире в мужском одиночном катании.

Отметим, что Малинин на тренировке перед ОИ исполнил четверной аксель, который считается наиболее сложным прыжком в фигурном катании. 21-летний американец является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить этот элемент на международных соревнованиях.