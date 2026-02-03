Скидки
Лукас Хофер — о пятой Олимпиаде в своей карьере: сам удивлён, что здесь оказался

Итальянский биатлонист двукратный бронзовый призёр ОИ в смешанной эстафете Лукас Хофер высказался об участии в своей пятой Олимпиаде в карьере. Он отметил, что мог завершить карьеру в 2023 году из-за проблем со здоровьем.

«Я сам удивлён, что здесь оказался. Думаю, был очень близок к тому, чтобы завершить карьеру на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе после всех проблем с голенью, сухожилиями плеча и вообще со всем. Мне казалось, что тело посылает последний сигнал. Но все, кто меня знает, понимают, что я люблю спорт. Примерно месяц я метался между решениями, постоянно думая, не станет ли уход из спорта плохим решением для моей головы. А потом сказал себе: «Я не из тех, кто сдаётся. Я начну всё заново, и моя цель — Антхольц-2026», — приводит слова Хофера пресс-служба IBU.

ОИ-2026 начнутся 6 февраля.

