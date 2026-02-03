Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Шорт-трек, Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

Стивен Дюбуа
Комментарии

В пятницу, 6 февраля, в Италии откроется зимняя Олимпиада-2026, в рамках которой будет разыграно 116 комплектов наград. В программе соревнований также присутствует шорт-трек — там станут известны олимпийские чемпионы в девяти дисциплинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием в данном коньковом виде спорта.

Олимпиада-2026. Шорт-трек. Расписание:

10 февраля:
12:30. Женщины, 500 м, квалификация.
13:08. Мужчины. 1000 м, квалификация.
13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.
14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.
14:48. Смешанная эстафета. Финал.

12 февраля:
22:15. Женщины. 500 м, 1/4 финала.
22:29. Мужчины. 1000 м, 1/4 финала.
22:58. Женщины. 500 м, 1/2 финала.
23:05. Мужчины. 1000 м, 1/2 финала.
23:26. Женщины. 500 м, Финал.
23:37. Мужчины. 1000 м, Финал.

14 февраля:
22:15. Мужчины. 1500 м, 1/4 финала.
22:59. Женщины. 1000 м, Квалификация.
23:44. Мужчины. 1500 м, 1/2 финала.

15 февраля:
00:00. Женщины. Эстафета 3000 м, 1/2 финала.
00:27. Мужчины. 1500 м, Финал.

16 февраля:
13:00. Женщины. 1000 м, 1/4 финала.
13:18. Мужчины. 500 м, Квалификация.
13:55. Женщины. 1000 м, 1/2 финала.
14:04. Мужчины. Эстафета 5000 м, 1/2 финала.
14:36. Женщины. 1000 м, Финал.

18 февраля:
22:15. Мужчины. 500 м, 1/4 финала.
22:42. Мужчины. 500 м, 1/2 финала.
22:50. Женщины. Эстафета 3000 м, Финал.
23:24. Мужчины. 500 м, Финал.

20 февраля:
22:15. Женщины. 1500 м, 1/4 финала.
23:00. Женщины. 1500 м, 1/2 финала.
23:17. Мужчины. Эстафета 5000 м, Финал.
23:56. Женщины. 1500 м, Финал.

Календарь Олимпиады-2026
