Пасслер исключена из олимпийского состава Италии после проваленного теста на допинг

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной в преддверии домашней Олимпиады-2026. Об этом заявил президент FISI Флавио Рода. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённое вещество.

«Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьёзно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации», — заявил президент FISI Флавио Рода.

В организме спортсменки был обнаружен препарат летрозол, который используется для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного анаболическими стероидами. Ребекке Пасслер 24 года. Её лучшим результатом на Кубке мира является 11-е место в личной гонке, она была названа участником олимпийского состава сборной Италии. Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.