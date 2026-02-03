Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пасслер исключена из олимпийского состава Италии после проваленного теста на допинг

Пасслер исключена из олимпийского состава Италии после проваленного теста на допинг
Комментарии

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной в преддверии домашней Олимпиады-2026. Об этом заявил президент FISI Флавио Рода. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённое вещество.

«Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьёзно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации», — заявил президент FISI Флавио Рода.

В организме спортсменки был обнаружен препарат летрозол, который используется для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного анаболическими стероидами. Ребекке Пасслер 24 года. Её лучшим результатом на Кубке мира является 11-е место в личной гонке, она была названа участником олимпийского состава сборной Италии. Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Материалы по теме
Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?
Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android