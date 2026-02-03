«Это роскошь». Сакамото провела тренировку в Италии в преддверии ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото поделилась эмоциями после первой тренировки в Италии в преддверии Олимпийских игр — 2026.

«Я подумала, что возможность кататься на коньках в одиночестве на олимпийском стадионе — это роскошь. 35 минут пролетели незаметно, и я хорошо потренировалась. Это была моя первая тренировка здесь, и я ещё не могу полностью осознать это. Дело не в том, что моё физическое состояние плохое. Думаю, что смогу приспособиться и привыкнуть ко льду. Это действительно последний шанс испытать себя перед стартом. Я хочу получать от этого удовольствие, делать то, что мне нужно, и кататься как можно лучше», — приводит слова Сакамото FS Gossips.