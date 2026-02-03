Скидки
Ски-альпинизм, Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

Ски-альпинизм, Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры
Никита Филиппов
Комментарии

В пятницу, 6 февраля, в Италии откроется зимняя Олимпиада-2026, в рамках которой будет разыграно 116 комплектов наград. В программе соревнований также присутствует ски-альпинизм с тремя финалами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, в которых примет участие россиянин Никита Филиппов.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Расписание:

19 февраля:
11:50. Спринт, женщины. Квалификация.
12:30. Спринт, мужчины. Квалификация.
14:55. Спринт, женщины. 1/2 финала.
15:25. Спринт, мужчины. 1/2 финала.
15:55. Спринт, женщины. Финал.
16:15. Спринт, мужчины. Финал.

21 февраля:
15:30. Смешанная эстафета. Финал.

