Дмитрий Свищёв: на Олимпиаде буду следить за турниром по кёрлингу — это важно

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал, за какими соревнованиями будет следить на зимней Олимпиаде-2026. Его интересует турнир по кёрлингу.

«Будем следить за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде. Второе — меня интересует турнир по кёрлингу. Мне важно, кто там из возможных наших будущих соперников, какие тенденции развития кёрлинга. Ведь спорт не стоит на месте — всё меняется. Конечно, надо следить. Будем внимательно следить всем нашим штабом и спортсменами.

Нашу молодёжную команду с флагами и атрибутикой уже допустили до турниров. Остался один шаг до возвращения нашей взрослой команды. Мы с федерацией на контакте — буквально несколько дней назад прошло совещание с главой международной федерации. Однако следить за турнирами без участия наших спортсменов… Какой интерес смотреть хоккейный турнир? Ноль интереса. Какой смысл смотреть за прыжками с трамплина без наших спортсменов?» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.