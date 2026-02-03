Григоренко: будет интересно посмотреть на лучших представителей Канады, США, Швеции на ОИ

Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Григоренко: будет интересно посмотреть на лучших представителей Канады, США, Швеции на Олимпиаде 2026

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко заявил, что планирует смотреть матчи хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии.

«Олимпиада есть Олимпиада, поэтому будет интересно посмотреть на лучших представителей Канады, США, Швеции и так далее. Жалко, что нашим ребятам не доведётся там сыграть. По возможности буду смотреть, если время будет позволять, может, какие-то нюансы для себя почерпну. Было бы здорово уже вернуться на мировую арену, особенно обидно за наших молодых ребят, молодёжные и юниорские сборные», — приводит слова Григоренко ТАСС.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.

