Русский язык вошёл в число восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Италии

Русский язык станет одним из восьми рабочих на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщили в ТАСС. Наравне с русским коммуницировать можно будет на английском, итальянском, французском, немецком, корейском, японском и мандаринском диалекте китайского.

Известно, что представители СМИ могут получить синхронный перевод на предложенном для них языке.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля. Церемония открытия состоится в нескольких городах Италии, но основное действо пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Россия представлена 13 спортсменами, которые ранее получили приглашение от МОК.

