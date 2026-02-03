Скидки
Олимпиада 2026

Дмитрий Губерниев рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде-2026

Дмитрий Губерниев рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде-2026
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде-2026.

«Интерес на Олимпиаде для меня будут представлять виды спорта, где выступают россияне. Кроме того, хоккей и биатлон. Олимпиада мне всегда была интересна как болельщику и журналисту, поэтому по мере сил буду следить. Хочу посмотреть открытие Игр», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Открытие соревнований запланировано на 6 февраля. Шоу начнётся в 22:00 мск.

Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?
Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?
Комментарии
