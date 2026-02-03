Российские спортсмены получили экипировку на ОИ-2026 без аббревиатуры AIN

Тренер российских саночников Александр Васин рассказал, что спортсмены и штаб получили от оргкомитета Олимпийских игр экипировку.

«Нашим спортсменам уже выдали экипировку, в которой они будут ходить всё время за исключением самих соревнований. В неё входят в том числе тёплая бело-голубая и флисовая куртки, спортивный костюм, а также белые кроссовки. Надпись AIN (Athlete Individuel Neutre) на одежде отсутствует», — приводит слова Васина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.