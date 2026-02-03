Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Журова: на Олимпиаде буду следить за будущими соперниками сына в конькобежном спорте

Журова: на Олимпиаде буду следить за будущими соперниками сына в конькобежном спорте
Комментарии

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова ответила, за какими соревнованиями она будет следить на Олимпийских играх — 2026.

«В первую очередь на Олимпиаде буду следить за теми видами спорта, где выступают наши спортсмены. Хотя бы через экран, но попытаться поддержать, потому что ребятам там непросто. Понятно, что всегда будет спор: ехать или не ехать. В то же время от нас добивались, чтобы мы ни одним человеком не поехали. Сделали всё для этого. Не хотелось порадовать их этим. Надо поболеть за наш немногочисленный состав.

Дальше буду следить за своим видом спорта с экспертной точки зрения. У меня сын конькобежец. Он тоже не поехал на эту Олимпиаду. Никого из ребят этой дисциплины не допустили, хотя у нас могли быть неплохие результаты в спринте. Мы могли бы побороться за медали. Однако я буду следить за будущими соперниками, чтобы понимать, к чему готовиться и с кем соревноваться. В начале зимнего сезона мы ждали феномена.

Сейчас есть молодой американский конькобежец Штольц, который может завоевать четыре золотые медали на одной Олимпиаде. Такого не было в истории его страны со времён Эрика Хайдена, который взял пять золотых медалей на одной Олимпиаде. То же самое делала наша Лидия Скобликова, которая выиграла четыре медали на одной Олимпиаде. Превзойдёт ли Штольц результат Лидии Павловны? Очень многие в мире будут следить за возможным достижением этого талантливого парня. Может, если бы наши выступали, он бы был не так уверен», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?
Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android