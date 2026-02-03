Журова: на Олимпиаде буду следить за будущими соперниками сына в конькобежном спорте

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова ответила, за какими соревнованиями она будет следить на Олимпийских играх — 2026.

«В первую очередь на Олимпиаде буду следить за теми видами спорта, где выступают наши спортсмены. Хотя бы через экран, но попытаться поддержать, потому что ребятам там непросто. Понятно, что всегда будет спор: ехать или не ехать. В то же время от нас добивались, чтобы мы ни одним человеком не поехали. Сделали всё для этого. Не хотелось порадовать их этим. Надо поболеть за наш немногочисленный состав.

Дальше буду следить за своим видом спорта с экспертной точки зрения. У меня сын конькобежец. Он тоже не поехал на эту Олимпиаду. Никого из ребят этой дисциплины не допустили, хотя у нас могли быть неплохие результаты в спринте. Мы могли бы побороться за медали. Однако я буду следить за будущими соперниками, чтобы понимать, к чему готовиться и с кем соревноваться. В начале зимнего сезона мы ждали феномена.

Сейчас есть молодой американский конькобежец Штольц, который может завоевать четыре золотые медали на одной Олимпиаде. Такого не было в истории его страны со времён Эрика Хайдена, который взял пять золотых медалей на одной Олимпиаде. То же самое делала наша Лидия Скобликова, которая выиграла четыре медали на одной Олимпиаде. Превзойдёт ли Штольц результат Лидии Павловны? Очень многие в мире будут следить за возможным достижением этого талантливого парня. Может, если бы наши выступали, он бы был не так уверен», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.