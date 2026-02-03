Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сможет ли Клебо выиграть шесть золотых наград на Олимпиаде-2026?

В пятницу, 6 февраля, в Италии начнутся зимние Олимпийские игры 2026 года. В Валь-ди-Фьемме (Италия) в субботу, 7 февраля, начнутся соревнования по лыжным гонкам. Одним из главных фаворитов является норвежский спортсмен пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос о медальных шансах лыжника.

В сезоне-2025/2026 Йоханнес Клебо является лидером общего зачёта Кубка мира. На ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия) он завоевал шесть золотых наград из шести возможных. В его активе также серебро ОИ-2022 в мужской эстафете и бронза ОИ-2022 в разделке на 15 км классикой.

