Горнолыжный спорт, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние ОИ-2026

В субботу, 7 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по горнолыжному спорту в рамках Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.
Олимпийские игры — 2026, горнолыжный спорт расписание:
7 февраля (суббота):
13:30. Мужчины. Скоростной спуск. Финал.
8 февраля (воскресенье):
13:30. Женщины. Скоростной спуск. Финал.
9 февраля (понедельник):
12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.
10 февраля (вторник):
12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. Женщины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.
11 февраля (среда):
13:30. Мужчины. Супер-гигант. Финал.
12 февраля (четверг):
13:30. Женщины. Супер-гигант. Финал.
14 февраля (суббота):
12:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка. Финал.
15 февраля (воскресенье):
12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка. Финал.
16 февраля (понедельник):
12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.
15:30. Мужчины. Слалом. Вторая попытка. Финал.
18 февраля (среда):
12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.
15:30. Женщины. Слалом. Вторая попытка. Финал.