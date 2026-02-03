Горнолыжный спорт, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние ОИ-2026

В субботу, 7 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по горнолыжному спорту в рамках Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Олимпийские игры — 2026, горнолыжный спорт расписание:

7 февраля (суббота):

13:30. Мужчины. Скоростной спуск. Финал.

8 февраля (воскресенье):

13:30. Женщины. Скоростной спуск. Финал.

9 февраля (понедельник):

12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

10 февраля (вторник):

12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. Женщины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

11 февраля (среда):

13:30. Мужчины. Супер-гигант. Финал.

12 февраля (четверг):

13:30. Женщины. Супер-гигант. Финал.

14 февраля (суббота):

12:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка.

15:30. Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка. Финал.

15 февраля (воскресенье):

12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.

15:30. Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка. Финал.

16 февраля (понедельник):

12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.

15:30. Мужчины. Слалом. Вторая попытка. Финал.

18 февраля (среда):

12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.

15:30. Женщины. Слалом. Вторая попытка. Финал.