Олимпиада 2026

Российские фигуристы появились в официальном видео МОК к Олимпиаде-2026

Российские фигуристы появились в официальном видео МОК к Олимпиаде-2026
Российские фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин появились в официальном видеоролике Международного олимпийского комитета (МОК), который посвящён предстоящим Олимпийским играм 2026 года в Милане (Италия).

Видео было представлено во время сессии МОК. В ходе ролика были показаны кадры из короткой программы российской пары. Тотьмянина и Маринин стали олимпийскими чемпионами Игр 2006 года в Турине в парном катании.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов.

