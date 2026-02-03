Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Елистратов оценил шансы российских шорт-трекистов на медали Олимпийских игр — 2026

Елистратов оценил шансы российских шорт-трекистов на медали Олимпийских игр — 2026
Семён Елистратов
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов высказался об участии российских спортсменов в шорт-треке на ОИ-2026. Он пожелал Алёне Крыловой и Ивану Посашкову удачи.

— Анна Щербакова недавно сказала, что поедет как зритель на Олимпийские игры в Милан. А вы будете их смотреть?
— Буду, тем более от нашей страны в шорт-треке в соревнованиях примут участие Иван Посашков и Алёна Крылова.

— Ребята довольно молоды, можно ли сказать, что их цель – себя показать или есть шанс на что-то большее?
— Это Олимпийские игры, здесь возможно всё, будем болеть за них и желать удачи, — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
«Это величайшее путешествие». Как суперзвёзды несли огонь Олимпийских игр — 2026
«Это величайшее путешествие». Как суперзвёзды несли огонь Олимпийских игр — 2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android