Елистратов оценил шансы российских шорт-трекистов на медали Олимпийских игр — 2026

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов высказался об участии российских спортсменов в шорт-треке на ОИ-2026. Он пожелал Алёне Крыловой и Ивану Посашкову удачи.

— Анна Щербакова недавно сказала, что поедет как зритель на Олимпийские игры в Милан. А вы будете их смотреть?

— Буду, тем более от нашей страны в шорт-треке в соревнованиях примут участие Иван Посашков и Алёна Крылова.

— Ребята довольно молоды, можно ли сказать, что их цель – себя показать или есть шанс на что-то большее?

— Это Олимпийские игры, здесь возможно всё, будем болеть за них и желать удачи, — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.