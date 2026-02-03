Александр Большунов попал в видео МОК в преддверии Олимпиады-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам российский лыжник Александр Большунов появился в официальном видеоролике Международного олимпийского комитета (МОК), который посвящён предстоящим Олимпийским играм 2026 года в Милане (Италия).

Фото: кадр из видео

В видеоролике МОК показан фрагмент финиша Большунова в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он стал третьим. Напомним, Александр не получил право на участие в Олимпиаде-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов.