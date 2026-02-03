Тренер российских саночников: у нас был осмотр олимпийской трассы, лёд хороший

Тренер российских саночников Павла Репилова и Дарьи Олесик Александр Васин рассказал о подготовке к первым заездам на Олимпиаде-2026 своих подопечных. Сегодня, 3 февраля, в планах у ребят значились первые спуски по трассе.

«У нас был осмотр трассы, мы в полном составе участвовали в этом мероприятии. Лёд хороший, хотя и на тестовых соревнованиях в конце ноября к нему тоже особых вопросов не было, в чём немалая заслуга Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр. Сегодня у нас пройдут тренировки, на которые мы обязательно пойдём. Женщины будут стартовать с юниорского старта, мужчины — с женского. А 4 февраля пройдёт уже первая официальная тренировка у мужчин с мужского старта», — приводит слова Васина ТАСС.

Олимпийские игры в Италии начнутся 6 февраля.