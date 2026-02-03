Сноуборд, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

В субботу, 7 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по сноуборду в рамках Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Сноуборд, Олимпийские игры — 2026, расписание:

7 февраля, суббота:

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал

8 февраля, воскресенье:

15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал

15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

9 февраля, понедельник:

21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал

12 февраля, четверг:

15:30. Мужчины. Кросс. Финал

21:30. Женщины. Хаф-пайп. Финал

13 февраля, пятница:

15:30. Женщины. Кросс. Финал

21:30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал

15 февраля, воскресенье:

15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал

17 февраля, вторник:

15:00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал

18 февраля, среда:

15:00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал