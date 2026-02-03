Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сноуборд, Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

Сноуборд, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026
Комментарии

В субботу, 7 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по сноуборду в рамках Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Сноуборд, Олимпийские игры — 2026, расписание:

7 февраля, суббота:
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал

8 февраля, воскресенье:
15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал

9 февраля, понедельник:
21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал

12 февраля, четверг:
15:30. Мужчины. Кросс. Финал
21:30. Женщины. Хаф-пайп. Финал

13 февраля, пятница:
15:30. Женщины. Кросс. Финал
21:30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал

15 февраля, воскресенье:
15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал

17 февраля, вторник:
15:00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал

18 февраля, среда:
15:00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал

Материалы по теме
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android