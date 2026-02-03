Сноуборд, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры 2026

В субботу, 7 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по сноуборду в рамках Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.
Сноуборд, Олимпийские игры — 2026, расписание:
7 февраля, суббота:
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Финал
8 февраля, воскресенье:
15:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал
9 февраля, понедельник:
21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал
12 февраля, четверг:
15:30. Мужчины. Кросс. Финал
21:30. Женщины. Хаф-пайп. Финал
13 февраля, пятница:
15:30. Женщины. Кросс. Финал
21:30. Мужчины. Хаф-пайп. Финал
15 февраля, воскресенье:
15:30. Смешанные команды. Кросс. Финал
17 февраля, вторник:
15:00. Женщины. Слоуп-стайл. Финал
18 февраля, среда:
15:00. Мужчины. Слоуп-стайл. Финал