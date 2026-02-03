Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мы — спортивная организация». Ковентри — о роли МОК в современном мире

«Мы — спортивная организация». Ковентри — о роли МОК в современном мире
Кирсти Ковентри
Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри высказалась о роли МОК в современном мире. Она отметила, что задача комитета сохранить спорт в нейтральной от политики зоне.

«Мы должны сосредоточиться на главном. Мы — спортивная организация. Мы понимаем политику и осознаём, что не находимся в вакууме. Но наша игра — спорт. Это означает сохранение спорта как нейтрального пространства, где каждый спортсмен может свободно соревноваться, не сталкиваясь с ограничениями из-за политики или разногласий между правительствами. В мире, который становится всё более разделённым, этот принцип важен как никогда. Именно он позволяет Олимпийским играм оставаться источником вдохновения. Местом, где атлеты со всего мира могут объединяться и демонстрировать лучшие качества человечества», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК.

Новости. Олимпиада 2026
